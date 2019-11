Die Mehrzahl der Bundesländer dringt auf Änderungen an den Klimaschutzplänen der Bundesregierung.

In einer Stellungnahme im Bundesrat zu den entsprechenden Gesetzentwürfen sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen, er erwarte Korrekturen durch den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Die Grünen regieren in neun von 16 Bundesländern mit, so dass sie Einfluss auf die Beschlüsse der Länderkammer nehmen können.



Unter anderem kritisierte Kretschmann die geplanten strengeren Abstandsregeln zwischen Windrädern und Wohnhäusern. Damit werde der Ausbau der Windkraft abgewürgt. Der Grünen-Politiker hält zudem die CO2-Abgabe von Anfangs zehn Euro pro Tonne für zu gering. Sie werde keine Lekungswirkung entfalten, erklärte Kretschmann im Bundesrat.



Die Länderkammer billigte in ihrer Sitzung heute die geplanten Änderungen bei der Berechnung der Grundsteuer. Ab 2025 bemisst sie sich unter anderem an den Mieteinnahmen sowie am Baujahr des Gebäudes. Über die Höhe insgesamt entscheiden weiterhin die Kommunen.