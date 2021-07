Die EU-Kommission will bei der Vorstellung ihres Klimaschutzprogramms am morgigen Mittwoch auch einen Sozialfonds vorschlagen.

Wie aus einem Entwurf hervorgeht, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, soll damit einkommensschwachen Haushalten bei der geplanten Einführung eines CO2-Aufschlags für Benzin und Heizöl geholfen werden. 20 Prozent der Einnahmen aus der neuen Abgabe sollen demnach in diesen Fonds fließen.



Mit dem Programm "Fit for 55", das aus zwölf Einzelgesetzen besteht, will die Europäische Union bis 2030 mindestens 55 Prozent des CO2-Ausstoßes im Vergleich zu 1990 einsparen.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.