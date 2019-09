Noch ringen Union und SPD um eine gemeinsame Strategie zum Klimaschutz. Einer der zentralen Knackpunkte ist die CO2-Bepreisung. In anderen Fragen zeichnete sich dieser Tage schon eine Einigung ab. Eine Übersicht.

Ein wichtiger Punkt des Klimaschutzplans der Bundesregierung soll die Einführung einer CO2-Bepreisung für bislang nicht vom Emissionshandel erfasste Sektoren wie Verkehr und Gebäude sein. Die SPD bevorzugt eine CO2-Steuer, die Union einen Handel mit Emissionszertifikaten. Der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt brachte im Dlf zuletzt ein Mischmodell ins Gespräch. Er schlug einen Emissionshandel mit einem Mindest- und Höchstpreis vor. Der Korridor der Ober- und Untergrenzen könne dann schrittweise reduziert werden.

Entlastung der Bürger

Im Gegenzug für eine CO2-Bepreisung sollen die Menschen entlastet werden, gerade dann, wenn sie sich klimafreundlich verhalten. Die SPD hatte zuletzt eine Kopfprämie erwogen, nach der jeder Bürger eine pauschale Summe im Jahr zurückerhalten würde. Kritiker befürchten zu viel Bürokratie. Stattdessen könnte auch für alle der Strompreis gesenkt werden, indem die Umlage zur Förderung Erneuerbarer Energien (EEG-Umlage) schrittweise wegfällt. Diese wird derzeit auf den Strompreis aufgeschlagen. In Zukunft könnte sie aus den Einnahmen einer CO2-Bepreisung finanziert werden.

Erneuerbare Energien

Der Ausbau erneuerbarer Energien soll erleichtert werden. Konsens besteht darin, die bisher bestehende Begrenzung der Förderung von Solarenergie ("Solar-Deckel") aufzuheben. Zudem soll der Ausbau der Windenergie auf hoher See beschleunigt werden.

SUV-Steuer

Hier war zuletzt eine sogenannte Bonus-Malus-Regelung in der Diskussion. Dabei sollen Autos mit hohem Verbrauch schon beim Kauf verteuert werden, um im Gegenzug spritsparende und vor allem E-Autos stärker zu fördern. Dies stieß allerdings bei Union, Autobranche und Verkehrsministerium auf Widerstand. Das Modell könnte aber durch die Hintertür eingeführt werden, durch eine Verteuerung des CO2-Preises für Benzin oder Diesel und eine stärkere Ausrichtung der Kfz-Steuer nach dem CO2-Ausstoß. Im Gegenzug könnte mit den Einnahmen die Kaufprämie für E-Autos, die maximal 30.000 Euro kosten, erhöht werden, was gerade SPD und CSU seit langem fordern.

Gebäudesanierung

Als sicher gilt, dass die steuerliche Förderung der Dämmung und Sanierung von Gebäuden für den Klimaschutz kommt. Dabei soll nicht nur eine Komplettsanierung von der Steuer abgesetzt werden können, sondern auch eine Teilsanierung wie etwa ein neues Dach.

Ölheizungen

Sie gelten als wichtiger Faktor bei den Emissionen im Gebäudesektor. Die Forderungen reichen von Prämien für den Austausch bis hin zum schlichten Verbot. Womöglich gibt es eine Kombination von beidem: In den ersten Jahren könnten Hausbesitzer mit hohen Prämien für einen Austausch gelockt werden, die dann aber voraussichtlich sinken. Ab einem bestimmten Zeitpunkt könnte der Kauf und später auch der Betrieb - etwa mittels Emissionsgrenzen - komplett verboten werden.

Bahn

Die Mehrwertsteuer auf Fernbahn-Tickets soll wohl von 19 auf 7 Prozent sinken. Damit sollen jährlich fünf Millionen mehr Passagiere in die Züge gelockt werden. Das Schienennetz soll schneller saniert werden als in vergangenen Jahren.

Flugverkehr

Billigflüge sollen teurer werden. Als Untergrenze gilt ein Betrag aus Ticket-Steuer und Flughafengebühren, was auch als Anti-Dumping-Vorgabe rechtlich umzusetzen wäre. Ein Inlandsflug würde so nicht mehr unter 30 Euro angeboten werden können. Hier sind sich die Parteien zwar einig, aber über die Details gab es in der Vergangenheit heftigen Streit.