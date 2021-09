Der Deutsche Lehrerverband kritisiert die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern am globalen Klimastreik während der Unterrichtszeit am heutigen Freitag.

Er lehne es ab, dass die Schulpflicht zugunsten politischer Aktionen aufgehoben werde, sagte Verbandspräsident Meidinger dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Er begründete dies mit der Gefährdung der politischen Neutralität des Staates, der für den Schulbetrieb verantwortlich sei. Es stelle sich ansonsten die Frage, für welche politischen Aktionen man schulfrei bekommen würde und für welche nicht, erklärte Meidinger.



Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für heute weltweit zu Aktionen aufgerufen. Allein in Deutschland sind an mehr als 400 Orten Kundgebungen und Demonstrationen geplant.

