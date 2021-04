Die AfD-Europaparlamentarierin Limmer hat die kritische Haltung ihrer Partei zur Klimadebatte verteidigt.

Klimawandel gebe es schon seit Jahrmillionen, stehe als solcher gar nicht infrage, und der Mensch habe sich auch stets daran angepasst, sagte das Mitglied im Umweltausschuss des Europaparlaments im Deutschlandfunk. Limmer räumte zwar ein, dass der Mensch zum Klimawandel beitrage. Unklar aber sei, in welchem Maße dies der Fall sei. Von daher erachte sie es als fraglich, ob immense Milliardensummen zum Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich gerechtfertigt seien.



Zudem beschränke sich die - Zitat - "sogenannte Klimarettung" allein auf die Bezugsgröße CO2, die der Mensch nun per Dekret an "willkürlich gewählter Stelle justieren" wolle. Ebenso willkürlich legten Politiker Prozentziele fest, meinte Limmer weiter. Dabei seien Wetter- und Klimaphänomene sehr komplex und in der Wissenschaft noch gar nicht in Gänze verstanden.



Des Weiteren kritisierte die AfD-Politikerin, der Umstieg auf die E-Mobilität bedrohe in Deutschland bis zu 400.000 Arbeitsplätze in der klassischen Automobilindustrie. Dabei seien Elektroautos ihrer Auffassung nach "Ladenhüter". So sei die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen insgesamt infrage zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.