Ein ausgetrockneter Boden auf einem Acker (Symbolbild) (picture alliance / Zoonar)

Beispiellose Hitzewellen, wie man sie in diesem Jahr gesehen habe, stellten die größte direkt mit dem Klimawandel zusammenhängende Gesundheitsbedrohung dar, teilte die EEA in einem in der Nacht veröffentlichten Bericht mit. Schon heute verursache Hitze zahlreiche Todes- und Krankheitsfälle. Um zumindest die gefährdetsten Gruppen besser schützen zu können, schlägt die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde unter anderem die Schaffung von grünen und schattigen Plätzen in Städten, eine veränderte Gestaltung von Gebäuden und teils angepasste Arbeitszeiten vor.

Die EU-Umweltagentur befürchtet zudem eine Ausbreitung von Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber. Diese würden sich im Laufe des Klimawandels voraussichtlich weiter nach Norden ausbreiten und dort zu einer höheren Krankheitslast führen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.