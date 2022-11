Ein ausgetrockneter Boden auf einem Acker (Symbolbild) (picture alliance / Zoonar)

Beispiellose Hitzewellen, wie man sie in diesem Jahr gesehen habe, stellten die größte Gesundheitsbedrohung dar, teilte die EEA in einem Bericht mit. Schon heute verursache Hitze zahlreiche Todes- und Krankheitsfälle. Um zumindest die besonders gefährdeten Gruppen besser schützen zu können, schlägt die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde unter anderem die Schaffung von grünen und schattigen Plätzen in Städten, eine veränderte Gestaltung von Gebäuden und teils angepasste Arbeitszeiten vor.

Die EU-Umweltagentur befürchtet zudem, dass sich Krankheiten wie Malaria und Dengue-Fieber weiter nach Norden ausbreiten werden.

