Dürre, Stürme und Schädlinge - Deutschland verzeichnet einen enormen Waldverlust.

Um die Wälder zu erhalten, müssten diese dringend zu naturnahen Laubmischwäldern umgebaut werden, empfiehlt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Infolge anhaltender Hitze und Trockenheit habe sich die Situation zugespitzt, die Bäume seien geschwächt und anfällig, heißt es. Der Umweltverband will morgen zehn Forderungen an Politik, Forstwirtschaft und Jagd zum Umgang mit gestressten Wäldern vorlegen.



Anfang Juli hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner (CDU) ein Aufforstungsprogramm gefordert, das nach Schätzungen mehr als eine halbe Milliarde Euro kosten wird. Ihrem Haus zufolge werden mehrere Millionen Bäume benötigt, um den Verlust von insgesamt 110.000 Hektar Wald auszugleichen.

Kanzlerin Merkel (CDU) will dafür Geld aus dem Energie- und Klimafonds.



Die EU-Kommission forderte weltweit Maßnahmen zum Schutz von Wäldern. Nur so seien die Klimaziele zu erreichen, sagte der stellvertretende Präsident der Brüsseler Behörde, Timmermans. Wälder seien die grünen Lungen des Planeten und müssten genauso gepflegt werden wie die eigenen Lungen. Zwischen 1990 und 2016 seien 1,3 Millionen Quadratkilometer Wald verloren gegangen. Das entspreche etwa 800 Fußballfeldern pro Stunde. Grund sei die Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln, Biokraftstoffen, Holz und anderen Rohstoffen.