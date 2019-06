Bundesumweltministerin Schulze hält es für geboten, mehr Natur und Grünflächen in die Kommunen zu bringen.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke Mediengruppe, die Stadtnatur leiste einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel. Selbst kleine Grünanlagen könnten die Temperaturen im Hochsommer um drei bis vier Grad im Vergleich zu einer bebauten Umgebung senken.



Das Bundeskabinett will darum heute eine Reihe von Maßnahmen verabschieden. Damit soll dem Naturschutz erstmals auf Bundesebene eine wesentliche Bedeutung für die Stadtentwicklungspolitik zukommen. Ziel sind der Erhalt von Pflanzen und Insekten ebenso wie die Erholung der Menschen in den Städten.