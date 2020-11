Die Treibhausgase in der Atmosphäre sind nach Angaben der Vereinten Nationen trotz der Corona-Pandemie auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Wie die Weltorganisation für Meteorologie mitteilte, haben die globalen Einschränkungen etwa in der Industrie zwar den Ausstoß schädlicher Emissionen zeitweise verringert. Die Abweichungen seien aber kaum größer als die üblichen Schwankungen, die jedes Jahr vorkämen. WMO-Chef Taalas sprach von einem "kleinen Zucken" auf einer langfristigen Kurve.



Im Ergebnis ist die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre nicht nur im Jahr 2019, sondern auch im laufenden Jahr weiter angestiegen. Der CO2-Gehalt in der Luft wird in Anteilen pro Million angegeben, kurz ppm. Taalas betonte, vor fünf Jahren sei bereits die Schwelle von 400 ppm in der Atmosphäre erreicht worden. 2019 habe man dann schon bei 410 gelegen. Ein solcher Anstieg sei nie zuvor beobachtet worden.



Nach Taalas' Worten ist die Corona-Pandemie keine Lösung für den Klimawandel. Sie könne aber den Umbau von Industrie, Energie und Transport antreiben, hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

