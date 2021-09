Die deutsche Industrie plädiert für eine stärkere internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Klimawandels.

Nur so sei eine substanzielle Wirkung zu erzielen, sagte BDI-Präsident Russwurm der Deutschen Presse-Agentur. Die deutschen Emissionen allein hätten keinen größeren Einfluss auf das Weltklima. Im Kampf gegen die Erderwärmung müssten Deutschland und Europa es schaffen, Klimaschutz so global wie möglich zu vereinbaren. Zudem müsse man versuchen, die G20 - und damit auch China - für dieses Thema zu gewinnen.



Die Bundesregierung will auf Initiative von Finanzminister Scholz einen internationalen Klimaclub ins Leben rufen. Ziel ist es, die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens zu beschleunigen und gleichzeitig jene Länder vor wirtschaftlichen Nachteilen zu schützen, die ihre Unternehmen zu Klimaschutzauflagen verpflichten.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.