Dieser Winter war nach Angaben von Wetterexperten in Europa der mit Abstand wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Der europäische Klimawandeldienst Copernicus teilte in London mit, dass die Temperatur zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 um fast drei-einhalb Grad Celsius über der durchschnittlich gemessenen Temperatur aus den Jahren 1981 bis 2010 lag. Als wärmster Winter galt bisher der in den Jahren 2015/2016. Der zurückliegende Winter hat ihn aber noch einmal um fast eineinhalb Grad im Durchschnitt übertroffen.



Besonders im Norden und Osten Europas war die Temperatur höher als gewöhnlich. Dasselbe gilt für Sibirien und Zentralasien. Dies sei aber nicht allein auf die Erderwärmung zurückzuführen, so die Copernicus-Experten. Jahreszeitliche Temperaturen seien von Jahr zu Jahr großen Schwankungen unterworfen. Trotzdem sei ein Verstärkungseffekt durch den Klimawandel anzunehmen.