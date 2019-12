Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Hoyer, hat die Wirtschaft für ihre zaghaften Reaktionen auf den Klimawandel kritisiert.

Hoyer sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, er verstehe die Furcht vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Aber mancher Verantwortliche in der Wirtschaft müsse sich fragen lassen, ob er nicht die Entwicklung verschlafen habe. Dass die Umstellung auf Elektromobilität mit Batterien, Brennstoffzellen oder Wasserstoffantrieb große Auswirkungen vor allem auf die Zulieferer haben werde, sei doch seit 15 oder 20 Jahren glasklar, sagte Hoyer. Aber statt darauf einzugehen, hätten viele erst einmal abgewartet.



Die Europäische Investitionsbank ist die Entwicklungsbank der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg. Sie will bis 2030 eine Billion Euro mobilisieren, damit der Kontinent bis 2050 klimaneutral ist. Aus der Förderung von Kohlekraftwerken ist sie bereits ausgestiegen, ab 2022 will sie auch keine Erdgas-Projekte mehr unterstützen.