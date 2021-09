Extreme Wetter-Ereignisse haben in den USA im vergangenen Jahr Kosten von fast 100 Milliarden US-Dollar verursacht haben.

US-Präsident Biden sagte in Sacramento im Bundesstaat Kalifornien, in diesem Jahr werde man diesen Rekord unglücklicherweise brechen. Er warb zugleich für seine Pläne, den Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen, damit die USA besser für den Klimawandel gewappnet seien. Biden hatte sich zuvor am Lake Tahoe ein Bild von den schweren Schäden gemacht, die durch das sogenannte Caldor-Feuer entstanden waren. Er sagte, Brände nähmen an Häufigkeit und Heftigkeit zu. Sie signalisierten eine "Alarmstufe Rot für die Nation".

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.