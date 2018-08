Klimaforscher warnen davor, dass die Erderwärmung auch dann fortschreiten könnte, wenn das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird.

Bei einem solchen Szenario - die Wissenschaftler sprechen von einer "Heißzeit" - würde sich die Erde langfristig um vier bis fünf Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter erwärmen. Das ist das Ergebnis von Überlegungen unter anderem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das an einer im US-Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Scienes" veröffentlichten Studie mitgearbeitet hat. Darin heißt es, selbst bei vorläufiger Begrenzung der menschengemachten Erderwärmung auf maximal zwei Grad könnten kritische Prozesse im Klimasystem angestoßen werden, die eine noch stärkere Erwärmung bewirken - und zwar auch ohne weiteres menschliches Zutun.