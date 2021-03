Die Klimaschutzaktivisten von "Fridays For Future" haben für heute zu Demonstrationen aufgerufen.

Die Organisatoren planen nach eigenen Angaben Kundgebungen in mehr als 50 Ländern. In Deutschland seien in mehr als 200 Städten Veranstaltungen vorgesehen. Der Protest von "Fridays For Future" richtet sich gegen den Einsatz fossiler Brennstoffe sowie gegen die weltweite Klimapolitik.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.