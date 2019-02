UNO-Generalsekretär Guterres warnt vor den Folgen des Klimawandels für Afrika.

Vor Beginn eines Gipfels der Afrikanischen Union sagte Guterres in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, Afrika trage zwar zur globalen Erderwärmung nicht viel bei, müsse jedoch aufgrund der dramatischen Folgen einen höheren Preis zahlen. So dürften die Temperaturanstiege in Afrika größer sein als anderswo. Wenn der Kampf gegen den Klimawandel vorloren werde, könnte das für den Kontinent zum Desaster werden, meinte Guterres.