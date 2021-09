UNO-Generalsekretär Guterres hat die Industriestaaten zu größeren Anstrengungen beim Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. Die USA, China, Indien und die europäischen Staaten müssten das maximal Mögliche machen, ohne darauf zu warten, was die anderen tun, sagte Guterres nach einem Vorbereitungsgespräch mit Staats- und Regierungschefs in New York.

Der britische Premier Johnson nannte die Ende Oktober beginnende Klimakonferenz in Glasgow einen Wendepunkt für die Welt.



Ein UNO-Bericht sieht die Erde ohne deutliches Umsteuern auf dem Weg einer Erwärmung um 2,7 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Um das in Paris vereinbarte Ziel zu erreichen, den Temperaturanstieg auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, müssten die derzeitigen Anstrengungen verdoppelt werden.

