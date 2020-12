Die britische Regierung hat eine deutliche Reduktion ihrer Treibhausgas-Emissionen bis 2030 angekündigt.

Premierminister Johnson sagte in London, Großbritannien sei beim Klimaschutz schneller als jede andere große Volkswirtschaft. Bis 2030 will das Land seine Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 1990 um 68 Prozent senken und bis 2050 CO2-Neutralität erreichen. Johnson betonte, notwendig sei aber eine globale Anstrengung.



Am 12. Dezember findet ein unter anderen von Großbritannien organisiertes virtuelles Klimatreffen statt. Im November kommenden Jahres ist Großbritannien zudem Gastgeber des nächsten UNO-Klimagipfels in Glasgow.

