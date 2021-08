Der Klimawandel wird sich Unicef zufolge am stärksten auf Kinder in afrikanischen Ländern auswirken.

Dies sei der Fall vor allem in der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, Nigeria, Guinea und Guinea-Bissau, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen mit. Die Erderwärmung und die damit zusammenhängenden Umweltbelastungen bedrohten Gesundheit, Bildung und Schutz der Kinder und setzten sie tödlichen Krankheiten aus. Anlass ist die für heute geplante Veröffentlichung des ersten "Klima-Risiko-Indexes", die gemeinsam mit der Bewegung "Fridays for Future" erfolgt. Dabeio handelt es sich laut den Angaben um die erste umfassende Analyse von Klimarisiken aus der Perspektive von Kindern in einer globalen Rangliste.

