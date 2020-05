Bei einem ungebremsten Ausstoß von Treibhausgasen könnte der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 über einen Meter steigen.

Bis 2300 könnten es nach einer Umfrage unter rund hundert Experten sogar fünf Meter sein. Wie das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mitteilte, liegen die neuen Risikoabschätzungen höher als diejenigen, die bislang vom Weltklimarat veröffentlicht wurden. Die Zahlen basieren demnach auf neuen Erkenntnissen über Ozeane, Eismassen und Wasserkreisläufe. Es sehe so aus, dass die Herausforderungen noch größer seien als bislang befürchtet.



Der Klimaforscher am Potsdam-Institut, Rahmstorf, sagte, was man heute innerhalb weniger Jahrzehnte tue, bestimme den Meeresspiegelanstieg für viele Jahrhunderte. Das beinhalte aber auch eine gute Nachricht: Man habe es beim Ausstoß von Treibhausgasen selbst in der Hand, wie stark man die Risiken für Millionen von Menschen an den Küsten der Welt ansteigen lasse.