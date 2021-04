Die Vereinten Nationen haben erneut mit Nachdruck vor den Folgen des Klimawandels gewarnt und rasches Handeln angemahnt.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte, der Jahresbericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) sei erschreckend und müsse von allen Führungskräften und Entscheidungsträgern in der Welt gelesen werden.



Der Bericht bestätigt, dass 2020 eines der drei heißesten Jahre war, die je erfasst wurden. Zudem stieg laut WMO die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre weiter an, auch wenn sich der Ausstoß wegen der Corona-Pandemie kurzfristig verringerte.



WMO-Generalsekretär Taalas sagte, der Bericht belege erneut den, Zitat, "unerbittlichen Klimawandel". Man müsse sich auf häufigere Extremwetterlagen einstellen, weil der negative Trend sich unabhängig von Klimaschutzmaßnahmen noch einige Jahrzehnte fortsetzen werde. Das Jahr 2021 ist nach Ansicht der UNO ein "entscheidendes" Jahr, um die "katastrophalen" Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen.

