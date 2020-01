Die Weltmeere waren einer aktuellen Analyse zufolge im vergangenen Jahr so warm wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel beschleunige sich zudem, warnt ein Team von 14 Wissenschaftlern aus 11 Instituten verschiedener Länder. Die vergangenen zehn Jahre hätten die höchsten Temperaturen der Meere seit den 1950er-Jahren gebracht, wobei die jüngsten fünf Jahre die jeweils wärmsten gewesen seien. Die Untersuchung wurde im Fachmagazin "Advances in Atmospheric Sciences" veröffentlicht.



Die Wissenschaftler verbanden ihre Warnung mit einem Aufruf, den Klimawandel zu stoppen. Steigende Meerestemperaturen führten zu Wetterextremen wie Wirbelstürmen und heftigen Niederschlägen. Auch seien sie einer der Hauptgründe dafür, dass es zu Waldbränden wie gerade in Australien sowie in Kalifornien und im Amazonas-Gebiet komme.