Die Hochwasser-Ereignisse im nordwestlichen Europa haben nach Angaben von Forschern wegen des Klimawandels immer größere Ausmaße.

In einer in Wien vorgestellten Studie der dortigen Technischen Universität heißt es, die Wassermengen der Flüsse bei Hochwasser seien in einigen Regionen Nordwesteuropas in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Das Hochwassermanagement in den betroffenen Staaten - darunter Deutschland - müsse sich an diese Entwicklung anpassen. Sonst nähmen die jährlichen Hochwasserschäden noch weiter zu als bisher. Grund für die Entwicklung ist laut der Untersuchung der Klimawandel, da eine wärmere Atmosphäre mehr Wasser speichern kann. Zudem zögen die Tiefdruckgebiete langsamer und weiter nördlich als bisher über Europa. In Süd- und Osteuropa gibt es dagegen eher weniger Hochwasser.



An der Studie waren 35 Forschungsgruppen beteiligt. Sie hatten unter anderem an mehr als 3.700 Wasserstellen die Daten von 1960 bis 2010 ausgewertet.