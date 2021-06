Bundesumweltministerin Schulze will heute eine sogenannte "Nationale Wasserstrategie" vorlegen.

Darin macht ihr Ministerium Vorschläge, wie die Wasserversorgung angesichts des Klimawandels in der Zukunft in ausreichender Menge und guter Qualität gesichert werden kann. In dem Entwurf wird auf das Problem heißerer und trockenerer Sommer hingewiesen, aber auch auf die starke Nitrat- und Phosphor-Belastung von Flüssen und Seen sowie wachsende Mengen von Kunststoff-Partikeln im Wasser.



Schulzes Ministerium schlägt unter anderem einen unterschiedlichen Wasser-Preis zu den verschiedenen Tageszeiten vor - so könnte etwa das Bewässern von Gärten in den schonenden Abendstunden gefördert werden. Die Industrie soll durch eine reformierte Abwasser-Abgabe zu einer geringeren Wasserverschmutzung gebracht werden. Die Strategie sieht Investitionen in den nächsten zehn Jahren von insgesamt einer Milliarde Euro vor. Schulze will das Konzept heute auf dem dritten "Nationalen Wasserforum" in Berlin vorstellen.

