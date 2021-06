Das Bundesumweltministerium hat ein Konzept zur langfristigen Wasserversorgung in Deutschland ausgearbeitet.

Ziel für 2050 sei es, sauberes Wasser jederzeit ausreichend zur Verfügung zu haben, heißt es in dem Entwurf der "Nationalen Wasserstrategie", den

Bundesumweltministerin Schulze heute in Berlin vorstellt. Die SPD-Politikerin sagte den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, es sei für die Zukunft nicht selbstverständlich, dass es überall in Deutschland Wasser im Überfluss gebe. Nötig sei deshalb ein fairer Rahmen für die Verteilung. Es dürfe keinen Kampf ums Wasser geben. - Die Strategie sieht Investitionen in den nächsten zehn Jahren von insgesamt einer Milliarde Euro vor.

