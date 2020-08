Zu trocken, zu warm, manchmal aber auch zu nass und immer wieder Land unter wegen Sturzregens zur Unzeit. Zum dritten Mal hintereinander beklagt die Landwirtschaft in diesem Jahr Ernten unter dem langjährigen Durchschnitt. Das ist kein Ausrutscher mehr, das ist ein Trend. Bauernpräsident Joachim Rukwied macht zu Recht die Erderwärmung für viele Ausfälle verantwortlich: Sie lässt Pflanzen an Hitze eingehen und verdorren und sie sorgt dafür, dass Schadinsekten mehr Zeit haben, sich zu vermehren. In viel zu warmen Wintern können sie in großer Zahl überleben.

Gegen diesen Trend hilft keine Versicherung, wie sie der Bauernverband ins Gespräch gebracht hat. Derzeit hat kaum ein Landwirt eine solche Police, weil sie viel zu teuer ist. Der Gedanke, dass eine Anschubfinanzierung durch den Staat sie auf den Weg bringen kann, ist naiv. Einfach deshalb, weil die Schäden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten absehbar immer größer werden, denn es wird noch wärmer. Heute unterdurchschnittliche Ernten werden morgen der Normalfall. Um rund zwei Grad ist die Durchschnittstemperatur in Deutschland seit Beginn der Industrialisierung gestiegen. Die Klimawissenschaft ist sich einig, dass dies nur der Anfang ist. Die Schäden werden also immer größer, das Gegensteuern schwieriger und die Versicherungsprämien müssten immer weiter erhöht werden, um sie abdecken zu können – oder die Subventionen durch den Staat müssten immer weiter steigen. Das wäre dann aber keine Anschubfinanzierung mehr.

Landwirtschaft ist auch Teil des Problems

Was helfen kann, ist Anpassung an das Unvermeidliche. Landwirtschaft ist angewiesen auf intakte Natur, sie muss ihr mehr Raum geben, auch auf dem Acker. Das tun Öko-Bauern, allerdings reichen ihre Erträge nicht aus. Auch die konventionelle Landwirtschaft muss naturverträglicher werden – und gleichzeitig ertragreicher. Neue und bessere Pflanzenschutzmittel können dazu beitragen und neue Züchtungstechniken wie die Genschere CRISPR/Cas. Letztere wird derzeit so rigide reguliert wie die Gentechnik. Das behindert den Fortschritt bei der Zucht von Nutzpflanzen, die gegen Hitze und Trockenheit resistent sind.

Die Landwirtschaft leidet allerdings nicht nur unter der Erwärmung, sie feuert sie auch an – mehr als nötig. Vor allem durch immer größere Tierbestände. Gerade die Rinderhaltung trägt zum Klimawandel bei, dazu kommt der Import von Futtermitteln auf Flächen, auf denen früher Urwald stand. Es nützt nichts, wenn die organisierte Landwirtschaft sich als Teil der Lösung inszeniert, die Probleme, die sie selbst verursacht aber klein redet. Die Bauern brauchen Hilfe bei der Bewältigung der Klimakrise. Doch sie müssen auch ihren Beitrag dazu leisten, dass sie in Grenzen gehalten wird.

Georg Ehring (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Georg Ehring, Jahrgang 1959, hat in Dortmund Journalistik und Politikwissenschaften studiert, später an der Fernuniversität Hagen Volkswirtschaft. Er arbeitet beim Deutschlandfunk als Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt. Berufliche Stationen zuvor waren die zentrale Wirtschaftsredaktion der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn und zuvor in den 1980er Jahren freiberufliche Tätigkeit überwiegend für den WDR in Dortmund.