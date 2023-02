Manche Pollen - hier die der Hasel - sind immer früher und häufiger in der Luft unterwegs. (picture alliance/dpa)

So würden Gräser und Kräuter einerseits länger in den Herbst hinein fliegen, andererseits würden Bäume früher anfangen zu blühen. Besonders davon betroffen sind Hasel- und Erlenpollenallergiker. Bei längeren Mildphasen fangen diese Bäume bereits im Winter an zu blühen. Im Südwesten Deutschlands begann die Pollensaison demnach bereits am 1. Januar mit einer rekordverdächtigen Pollenkonzentration.

Dieser Trend werde zudem durch die Neuanpflanzung mancher Baumarten in Städten verstärkt. So sei beispielsweise die Purpurerle zwar gut für das Stadtklima geeignet, schicke ihre Pollen aber bereits um die Weihnachtszeit auf die Reise.

Jeder siebte Erwachsene von Allergien betroffen

Zudem können die Forscherinnen und Forscher zum Teil einen deutlichen Anstieg bei der Menge der Pollen beobachten. So steigt seit 2018 die Menge der Haselnusspollen an. Eine Steigerung konnte im vergangenen Jahr auch bei Birkenpollen beobachtet werden. Erlenpollen waren 2022 hingegen seltener in der Luft. 2021 und 2019 flogen sie in Deutschland dagegen in Rekordmengen.

Im vergangenen Jahr stieg zudem die Konzentration von Gräserpollen auf einen neuen Rekord. Diese Pollen führen nachweislich zu Entzündungen der Schleimhäute in den Atemwegen. Menschen in Großstädten sensibilisieren sich häufiger gegen Baum- und Gräserpollen als in Kleinstädten oder Dörfern. Die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst fordert eine allergikerfreundliche Bepflanzung der Städte. Insgesamt leidet rund jeder siebte erwachsene Deutsche an einer ärztlich diagnostizierten Allergie, Pollen sind dabei der häufigste Auslöser.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.