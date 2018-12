Der Klimawandel führt zu mehr extremen Niederschlägen in Europa, den USA und Russland.

Zu diesem Ergebnis kommt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in einer

heute veröffentlichten Studie. Demnach dürfte es in den Regionen künftig vermehrt Überflutungen und große landwirtschaftliche Ernteverluste geben.

Umgekehrt komme es aber auch zu mehr Dürren, vor allem in Afrika, hieß es.



Für die Studie wurden Daten von rund 50.000 Wetterstationen weltweit ausgewertet.