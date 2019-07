Die Umweltschutzorganisation WWF ruft die Europäische Union zu einem nachhaltigeren Umgang mit Süßwasser auf. Die Mitgliedsstaaten müssten handeln, solange man die natürlichen Vorkommen noch vor den nächsten Dürren retten könne. Bis dato würden kaum langfristige Vorkehrungen getroffen.

In vielen Ländern, selbst in Nordeuropa, zeichneten sich Engpässe bei der Süßwasserzufuhr ab, teilte der WWF in Brüssel mit. Schuld daran sei zum Teil der Klimawandel. Darüber hinaus gebe es aber auch eine Überstrapazierung der Wasserquellen, zum Beispiel durch die Landwirtschaft.



Außerdem werde der Wasserkreislauf durch unnatürliche Eingriffe gestört. So seien sämtliche Flüsse Europas beeinträchtigt, etwa durch Staudämme oder Begradigungen. Viele Gewässer seien verschmutzt, rund 60 Prozent genügten den europäischen Standards nicht und seien besonders anfällig für die Gefahren durch Dürre und Trockenheit.

Niederschläge reichen nicht aus

Die europäischen Regierungen konzentrieren sich nach dem Urteil des WWF zu sehr auf kurzfristige Notfallmaßnahmen, statt sich langfristig und nachhaltig auf akute Dürren vorzubereiten. Dabei könnten sich die natürlichen Wasservorkommen durch Niederschläge allein nicht wieder regenerieren.



Die EU habe in ihren Wasserrahmenrichtlinie zwar bereits wichtige Maßnahmen beschlossen. Die Mitgliedsstaaten hätten die bislang aber kaum umgesetzt.



Die Umweltorganisation ruft die Regierungen dazu auf, die Vereinbarungen ausnahmslos einzuhalten und die Gewässer vor den Herausforderungen des Klimawandels zu schützen. Renaturierung, etwa die Wiederherstellung natürlicher Feuchtgebiete, sei dabei besonders wirksam. Um die Ursache der Knappheit zu bekämpfen, müssten außerdem die Pariser Klimaziele eingehalten werden.