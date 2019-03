Klimaexperten der Vereinten Nationen warnen vor Extremwetter-Ereignissen und zunehmender Migration.

Die Welt-Wetterorganisation WMO hat festgestellt, dass der Meeresspiegel im Jahr 2018 ungewöhnlich stark gestiegen ist. Der weltweit durchschnittliche Wert lag im vergangenen Jahr um etwa 3,7 Millimeter über dem Wert von 2017. Die Wissenschaftler führen dies auf den fortschreitenden Klimawandel zurück. Auch Dürren, Überschwemmungen und schwere Stürme nähmen deutlich zu und vertrieben Millionen Menschen aus ihrer Heimat. UNO-Generalsekretär Guterres hält die im WMO-Bericht veröffentlichten Daten für einen Anlass zu großer Sorge. Die globale Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche habe im vergangenen Jahr rund ein Grad Celsius höher gelegen als in vorindustrieller Zeit. Beim Klimaschutz sei zum Zögern keine Zeit mehr, so Guterres.



In mehr als 20 Städten in Deutschland wollen heute wieder zehntausende Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die schwedische Aktivistin Thunberg will sich den Protesten in Berlin anschließen.