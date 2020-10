Angesichts zunehmender Klima- und Naturkatastrophen haben Experten weltweit bessere Frühwarnsysteme gefordert.

In einem in Genf veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen heißt es, künftig müsse das Motto gelten: "Fragt nicht, wie das Wetter wird, sondern was das Wetter tun wird." Laut dem von der Weltorganisation für Metereologie koordinierten Bericht wurden in den vergangenen 50 Jahren weltweit mehr als 11.000 klima- und wetterbedingte Naturkatastrophen registriert - mit geschätzten Schäden für die Weltwirtschaft in Höhe von 3,6 Billionen Dollar. Die Zahl der Menschen, die nach Stürmen, Überschwemmungen, Dürren und Waldbränden Hilfe internationaler Organisationen benötigt, dürfte demnach in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Regierungen weltweit müssten deshalb mehr Geld in Frühwarnsysteme investieren, forderte die WMO. Gerade in ärmeren Staaten fehlten diese häufig.

