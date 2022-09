Weltwetterorganisation

Luftverschmutzung über der Stadt Bakersfield im US-Bundesstaat Kalifornien (imago/Cavan images)

Weil der Klimawandel mehr und intensivere Hitze- und Dürreperioden verursache, würden wohl hunderte Millionen Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, erklärte die Organisation in Genf zum heutigen Tag der sauberen Luft. Die Hitzewellen in Europa und China in diesem Jahr seien ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Die atmosphärischen Bedingungen, Sonneneinstrahlung und schwacher Wind führten zu hohen Schadstoffwerten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.