Mit Blick auf die im Zuge des Klimawandels erwarteten häufigeren Wetterextreme warnen Experten vor Problemen bei der Trinkwasserversorgung.

Der Verband kommunaler Unternehmen wies darauf hin, dass die lange Trockenheit in diesem Jahr die Systeme mancherorts an ihre Grenzen gebracht habe. Das seien Verhältnisse, die man über einen so langen Zeitraum hinweg bisher nicht gekannt habe, sagte der Vizepräsident des Verbands, Specht, der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Dürre machten der Wasserwirtschaft auch extreme Niederschläge zu schaffen. Wichtig seien ausreichend unversiegelte Flächen zum Versickern ins Grundwasser. Specht forderte ein eigenes Förderprogramm für Kommunen zur Vorsorge vor Starkregen und Sturzfluten. Die bisher von Bund und Ländern bereitgestellten Mittel zur Anpassung an den Klimawandel reichten dafür nicht aus.