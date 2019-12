EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Einzelheiten des sogenannten "Green Deal" vorgestellt und von einer Wachstumsstrategie gesprochen. Die CDU-Politikerin sagte in Brüssel, man habe den Willen, 100 Milliarden Euro für den Klimaschutz zu mobilisieren.

Mit einem umfassenden Gesetzgebungsprogramm zu Energieversorgung, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft soll Europa bis 2050 klimafreundlich umgebaut werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Fonds, durch den der Strukturwandel sozial gerecht gestaltet werden soll. Laut der Kommissionspräsidentin sollen die 100 Milliarden Euro als Investitionen für die am stärksten gefährdeten Sektoren und Regionen aufgebracht werden.

Bedenken aus Osteuropa

Mehrere osteuropäische Länder haben Vorbehalte gegen die Klimaziele, weil ihre Wirtschaft noch stark auf die Kohlenutzung ausgerichtet ist. So tragen Polen, Ungarn und Tschechien das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu sein, nicht mit. Daher betonte auch Umweltministerin Schulze (SPD) in Madrid, man müsse den Staaten helfen, die im Moment noch kritisch seien.



Der sogenannte "New Green Deal" umfasst nach Angaben von der Leyens "50 Aktionen bis 2050 für ein klima- und umweltfreundliches Europa". Das Ziel sei, "unsere Wirtschaft mit unserem Planeten zu versöhnen und dafür zu sorgen, dass es für unsere Menschen funktioniert." Es gehe um die Senkung der Treibhausgase, aber in gleichem Maße auch um die Schaffung neuer Jobs.

"Mann auf dem Mond"-Moment

Das alte Wachstumsmodell, das auf fossilen Energien und Verschmutzung gründe, habe sich überlebt, fügte von der Leyen hinzu. Die EU-Kommissionschefin verglich den Plan mit der Vision der Mondlandung in den 1960er Jahren. "Jemand hat mal gesagt: Das ist Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment". Man habe noch nicht alle Antworten. Die Pläne seien sehr ehrgeizig, aber die Kommission werde sehr sorgsam alle Auswirkungen und die nächsten Schritte prüfen. Entscheidend sei, dass beim Wandel niemand im Stich und niemand im Unklaren gelassen werde.

Kritik aus der Industrie

Der Bundesverband der deutschen Industrie warnte davor, die Klimaziele ständig zu verschärfen. Dies würde zu einer Verunsicherung von Konsumenten und Unternehmen führen, sagte BDI-Präsident Kempf. Der CDU-Europaparlamentarier Pieper sagte im Deutschlandfunk, es wäre ein Modell für die Welt, wenn Europa bis 2050 ein grüner Kontinent würde.



Unser Korrespondent beantwortet hier die wichtigsten Fragen rund um den "Green Deal" der EU-Kommission.