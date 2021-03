Die Waldbesitzer in Deutschland fordern mehr Unterstützung von der Politik, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen.

Anlässlich des morgigen Internationalen Tag des Waldes sagte der Präsident des Deutschen Holzwirtschaftsrates, Rathke, die romantische Sicht auf den Wald könne sich niemand mehr leisten. Nur durch gezielte Förderprogramme und Investitionen in klima-angepasste Mischwälder sei es möglich, den Beitrag des Waldes als Kohlenstoff-Senker zu erhöhen und so die Klimaziele in Deutschland zu erreichen.



Bundesentwicklungsminister Müller verwies auf den weltweiten Schwund von Waldflächen. Schuld sei vor allem die Abholzung für den Anbau von Soja- und Palmölplantagen, sagte Müller in Berlin. Hier müsse ein streng überwachtes Importverbot greifen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.