Die Klimakrise könnte einem Bericht der Weltbank zufolge Millionen Menschen in die Flucht treiben.

Die Erderwärmung sei ein zunehmend starker Auslöser für Migration, heißt es in dem Bericht. In den kommenden drei Jahrzehnten könnten dadurch mehr als 200 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben werden. Gründe dafür seien ein drohender Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion, Wasserknappheit und ein steigender Meeresspiegel. Die meisten Klimaflüchtlinge wird es der Prognose zufolge aus Gebieten in Afrika südlich der Sahara geben: Dort könnten etwa 86 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage gefährdet sehen. Auch aus Ostasien und aus dem Pazifikraum würden sich zahlreiche Bewohner zur Flucht gezwungen sehen, ebenso in Südasien, Nordafrika und Lateinamerika.



Die Weltgemeinschaft könne aber noch gegensteuern, heißt es in dem Bericht. Beispielsweise indem umgehend der Ausstoß von Treibhausgasen gesenkt und Entwicklungsunterschiede zwischen den Ländern ausgeglichen würde.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.