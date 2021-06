Der Wirtschaftsexperte Bofinger plädiert für eine Abkehr von der sogenannten Schwarzen Null, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen.

In seinen Augen sei der Klimawandel mindestens so gravierend wie die Corona-Pandemie, sagte Bofinger im Deutschlandfunk. Deshalb sei es auch in diesem Fall gesetzlich möglich, eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen. Befürchtungen, dass weitere neue Schulden zu einer Inflation führen könnten, teile er nicht. Bofinger spielte damit auf Äußerungen des früheren Bundesfinanzministers Schäuble an, der die Euro-Länder zum Sparen aufgefordert hatte, um den sozialen Frieden nicht zu gefährden. Bofinger gehörte 15 Jahre dem Sachverständigenrat an, der die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.