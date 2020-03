Die EU-Kommission hat ihren Entwurf für ein Klimagesetz vorgestellt.

Damit soll das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 in der Europäischen Union gesetzlich festgeschrieben werden. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Europa beschreite damit unumkehrbar den Weg in eine nachhaltige Zukunft. Industrie und Investoren bekämen verlässliche Rahmenbedingungen. Zur Präsentation hatte die Kommission die schwedische Klimaaktivisten Thunberg eingeladen. Diese hatte schon im Vorfeld kritisiert, dass lediglich ein Fernziel festgelegt werde. Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung müssten jedoch sofort beginnen.



Klimaneutralität bedeutet, dass dann alle Treibhausgase vermieden oder ausgeglichen werden, etwa durch Aufforstung oder Speicherung. Damit soll die Erwärmung der Erde bei einem verträglichen Maß gestoppt werden. Umweltschützer kritisieren, dass noch kein neues Ziel für 2030 gesetzt wurde. Bisher ist vorgesehen, dass Klimagase bis dahin in der EU um 40 Prozent im Vergleich zum Wert von 1990 reduziert werden sollen.