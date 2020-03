Man kann es natürlich so sehen wie Svenja Schulze. Das von ihr in Auftrag gegebene Gutachten zeige doch fast nur Gutes: Deutschland, so freut sich die Bundesumweltministerin, gehe beim Klimaschutz einen "großen Schritt" voran. Fast auf den Punkt genau werden wir unsere CO2-Minderungsziele in zehn Jahren einhalten, so die Prognose des Öko-Instituts. Was stören da schon die paar fehlenden Prozentpunkte.

Längst ist Schulzes Optimismus zum Markenzeichen der Sozialdemokratin geworden, aber: Ihre freundliche Art nutzt der Koalitionspartner nur allzu oft aus, um sich vor konkreten Aussagen zu drücken. So auch jetzt wieder.

Problem Verkehrssektor

Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU mokiert sich über die "Gutachteritis", und Sozialdemokratin Schulze lächelt. Sie will jetzt erst einmal das Klimakabinett einberufen – vielleicht schon im April - um dort zu diskutieren. Wozu? Es ist doch längst alles bekannt. Zwar liefert auch das neue Gutachten nur Schätzungen über unsere künftigen klimaschädlichen Emissionen, doch die Zahlen sind ja nicht neu: Im Verkehrssektor wird demnach in den nächsten zehn Jahren nicht einmal die Hälfte der notwendigen CO2-Minderung erreicht werden.

Andreas Scheuer belässt es dennoch bei Absichtserklärungen und einer Auflistung schon bekannter Maßnahmen, wie der finanziellen Förderung von Bussen, Bahnen und Elektroautos. Das reicht jedoch nicht.

Auto im Fokus

Will diese Koalition endlich glaubwürdig werden beim Klimaschutz, muss sie eine Kfz-Reform auf den Weg bringen. Doch da duckt sich nicht nur die Union weg, sondern auch das SPD-geführte Finanzministerium unter Olaf Scholz. Scheuer und Scholz müssten außerdem die Diesel-Subventionen abschaffen und durch ein Bonus-Malus-System ersetzen. Das würde den Kauf klimafreundlicher Fahrzeuge attraktiv machen und gefährliche Spritschleudern spürbar verteuern.

Wer aufs Auto angewiesen ist, darf nicht bestraft werden, sondern muss bezahlbare Alternativen erhalten, sonst wird der Umbau des Verkehrssektors nicht funktionieren. Und ja, auch ein Tempolimit würde helfen, Emissionen einzusparen, aber im Pendlerland Bayern finden demnächst Kommunalwahlen statt, und die CSU steht wegen der neu entbrannten Debatte um Flucht und Migration ohnehin schon unter Druck.

Deutschland bleibt gefordert

So bleibt den Kabinettskollegen im Moment nur ein Weg, selber voranzugehen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU muss endlich eine Lösung im Streit um die Windräder präsentieren. Und wenn Umweltministerin Schulze in Brüssel eine jetzt Verschärfung der europäischen Klimaziele unterstützt, sollte sie erst einmal den Druck in Berlin erhöhen - wenige Monate vor der deutschen EU-Ratspräsidentschaft erst recht.

Barbara Schmidt-Mattern, Korrespondentin Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.