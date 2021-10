Japan setzt zum Erreichen seiner Klimaziele auf einen Mix aus erneuerbaren Energiequellen und Atomkraft.

Einen entsprechenden Plan verabschiedete das Kabinett in Tokio. Unter anderem soll Energie aus Wasserstoffen gewonnen werden sowie durch Kohlenstoff-Recycling. Außerdem sollen die Offshore-Windenergie und der Einsatz von wiederaufladbaren Batterien gefördert werden. Im Gegenzug will die Regierung die Nutzung fossiler Brennstoffe in den kommenden zehn Jahren deutlich reduzieren. Ziel sei, ab 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Ein Regierungssprecher erklärte, man wolle alle Möglichkeiten mobilisieren, um das Emissionsziel zu erreichen. Dabei müsse die Versorgung mit preiswerter Energie gesichert sein.

