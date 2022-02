SPD-Co-Chef Lars Klingbeil (Michael Kappeler/dpa)

Die SPD-Führung sei in dieser Frage geschlossen, sagte Klingbeil im ARD-Fernsehen nach Beratungen von 20 führenden Sozialdemokraten zu dem Thema. Man sei sich einig, dass die Eskalation derzeit klar von Russland ausgehe. Moskau müsse mit einer harten und konsequenten Antwort des Westens rechnen, wenn es die Grenzen der Ukraine verletze. Es lägen alle Optionen auf dem Tisch, meinte Klingbeil mit Blick auf mögliche Sanktionen. Allerdings gehe es darum, einen Krieg in der Mitte Europas zu verhindern. Das sei die vorrangige Aufgabe der kommenden Tage und Wochen. Dabei habe Bundeskanzler Scholz die Unterstützung der SPD.

Die Bundesregierung war in den vergangenen Tagen wegen ihres Agierens in der Ukraine-Krise international zunehmend in die Kritik geraten. Deutschland wird vorgeworfen, Russland nicht stark genug unter Druck zu setzen.

