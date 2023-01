SPD-Klausurtagung

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil spricht sich für eine Modernisierung der Infrastruktur in Deutschland aus. (IMAGO / Emmanuele Contini )

Klingbeil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein gutes Bespiel sei das erste Terminal für Flüssiggas in Wilhelmshaven. Das Terminal sei im Dezember fertiggestellt worden - keine zehn Monate, nachdem Bundeskanzler Scholz den Bau im Bundestag angekündigt habe. Eine solche Geschwindigkeit erwarte er bei der Modernisierung der Infrastruktur auch in anderen Bereichen, meinte Klingbeil.

Mit der Verbesserung der Infrastruktur in Deutschland befasst sich heute die SPD-Spitze bei ihrer Klausurtagung in Berlin. Unter anderem sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt und entbürokratisiert werden. Weitere Beratungsthemen sind die vier Landtagswahlen in diesem Jahr und die Europawahl 2024.

