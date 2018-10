SPD-Generalsekretär Klingbeil hat den Richtungsstreit in der Großen Koalition für die Wahlverluste in Bayern mitverantwortlich gemacht.

Die monatelange Debatte über die Flüchtlingspolitik oder die Causa Maaßen hätten die Arbeit der Großen Koalition überlagert, sagte Klingbeil im Deutschlandfunk. Zudem habe Innenminister Seehofer die Bundeskanzlerin permanent gedemütigt, das habe sich negativ auf die ganze Regierung ausgewirkt. Für die SPD in Bayern sei dies gestern ein bitterer Abend gewesen, so Klingbeil. Aber auch die CSU habe deutlich verloren, und sie zeige angesichts der Verluste wenig Demut.



SPD-Parteichefin Nahles hatte sich am Wahlabend nach dem historisch schlechten Ergebnis der SPD in Bayern nur kurz den Medien gestellt. Nahles machte wörtlich eine "schlechte Performance der Großen Koalition" für das Abschneiden ihrer Partei verantwortlich. Sie ergänzte, die Gründe würden nun "sorgfältig analysiert". Die SPD hatte bei der Bayernwahl noch größere Verluste hinnehmen müssen als die CSU und ihr Wahlergebnis im Vergleich zu 2013 halbiert.