Parteichef

Lars Klingbeil (dpa/Michael Kappeler)

Er sagte der "Welt am Sonntag", die SPD habe sich zu stark auf Russland konzentriert. Künftig müsse man viel stärker mit den osteuropäischen Staaten kooperieren. Der Satz aus dem Grundsatzprogramm, wonach Sicherheit in Europa nur mit Russland zu erreichen sei, stimme vor dem aktuellen Hintergrund des Krieges in der Ukraine nicht mehr. Im Rahmen einer parteiinternen Kommission "Internationale Politik" solle es deshalb eine neue Bestimmung der künftigen Grundsätze sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik geben. Klingbeil betonte, dazu gehöre auch ein kritischer Blick zurück.

"Kölner Erklärung" von CDU und CSU

Vor einigen Tagen hatten auch die Unionsparteien ein Konzept für eine neue Sicherheitspolitik, die sogenannte "Kölner Erklärung", beschlossen. Der CDU-Vorsitzende Merz betonte, das Papier sei ein Vorschlag für eine neue Sicherheitsarchitektur, die über Innen- und Außenpolitik hinausgehe. CSU-Chef Söder sagte, die "Kölner Erklärung" sei als Antwort auf das Gefühl der Unsicherheit in der Bevölkerung gedacht.

Konkret forderten die Unionsparteien, mit Frankreich nochmal einen Versuch zu unternehmen, zu einer gemeinsamen außen- und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zu kommen. Ziel müsse es sein, innerhalb der EU eine neue strategische Sicherheitspartnerschaft einzugehen. Zudem wird die Schaffung eines nationalen Sicherheitsrats vorgeschlagen.

