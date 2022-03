SPD-Chef Lars Klingbeil. (dpa/Michael Kappeler)

Alle seien froh, wenn Staatschef Putin weg sei, sagte er dem Sender "Welt". Er gehe auch davon aus, dass der Ukraine-Krieg Putins politisches Ende bereits eingeläutet habe. Zugleich betonte Klingbeil, der Führungswechsel in Moskau könne nur aus Russland heraus eingeleitet werden. Daher müsse man die Menschen dort aufklären und Opposition im Land stärken.

US-Präsident Biden hatte am Wochenende in Warschau für internationale Irritationen gesorgt. Er sagte, Putin könne "nicht an der Macht bleiben". Später erklärte Biden, er habe mit der Aussage seine "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht und nicht eine neue Politik der USA verkündet.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.