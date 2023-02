SPD-Chef Klingbeil bei der Münchner Sicherheitskonferenz (dpa / Sven Hoppe)

Klingbeil sagte am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz, in Deutschland sei man froh und dankbar, dass es bei diesem Thema eine transatlantische Antwort gemeinsam mit den USA gebe. Über die Vorschläge Macrons müsse in den kommenden Monaten im Rahmen einer notwendigen strategischen Debatte in der Europäischen Union gesprochen werden. Klingbeil ergänzte, er verstehe nicht ganz, ob Macron seine Macht mit den europäischen Partnern teilen wolle oder was genau hinter seinen Ideen stecke.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte der französische Präsident am Freitag ein Gesprächsangebot an die EU-Partner erneuert. Macron verwies auf eine Rede aus dem Jahr 2020 . Damals hatte er einen strategischen Dialog über die Rolle der nuklearen Abschreckung Frankreichs für die kollektive Sicherheit ins Gespräch gebracht. Zudem bot Macron damals den europäischen Partnern an, sie in Übungen der dafür zuständigen französischen Kräfte einzubinden.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.