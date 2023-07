Parteipolitik

Die AfD ist ein "gesamtdeutsches Problem", meint SPD-Chef Klingbeil. (Kay Nietfeld/dpa)

Klingbeil sagte nach einer Präsidiumssitzung in Berlin, in der politischen Debatte müsse klar werden, dass es sich um ein gesamtdeutsches Problem handele. Die AfD spiele mit den Sorgen und Ängsten der Menschen, habe aber selbst keine Antworten.

Hintergrund der Äußerungen ist die Wahl eines AfD-Kandidaten in der sachsen-anhaltischen Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz zum Bürgermeister. Im thüringischen Sonneberg wurde vor kurzem ein Politiker der Partei zum Landrat gewählt.

Warnung vor Polarisierung

Sachsens Ministerpräsident sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Menschen seien verstört, wie in Deutschland Politik gemacht werde. Energiewende, Heizungsgesetz, Flüchtlingspolitik und Russland-Sanktionen drohten die Gesellschaft zu zerreißen. Politiker griffen zu oft zu Schuldzuweisungen und Abgrenzung. Stattdessen müsse wieder mehr miteinander geredet werden, forderte Kretschmer.

Die Links-Partei in Sachsen-Anhalt bezeichnete es als beunruhigend, dass es Vertretern rechtsradikaler AfD-Landesverbände inzwischen gelinge, kommunale Spitzenämter zu besetzen. Der Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Helmich, beklagte, dass in Raguhn-Jeßnitz das Bürgermeisteramt in die Hand einer Partei gelegt werde, die auf Spaltung, Ausgrenzung und rückwärtsgewandte Politik setze.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.