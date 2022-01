Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die Linie der Sozialdemokraten sei sehr klar, sagte Klingbeil im ZDF. Die gegenwärtige Eskalation gehe von Russland aus. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, sollte Russland die territoriale Integrität der Ukraine angreifen, betonte der Parteichef.

Die von der SPD geführte Bundesregierung ist wegen ihres Agierens in der Ukraine-Krise auch international in die Kritik geraten. Deutschland wird vorgeworfen, Russland nicht stark genug unter Druck zu setzen. Auf Einladung Klingbeils wollen morgen führende Politiker der Sozialdemokraten über die Lage beraten. Der frühere SPD-Chef und Ex-Außenminister Gabriel sprach sich für eine offene Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Dazu sagte Klingbeil, er habe die prinzipielle Überzeugung, dass Waffenlieferungen in der jetzigen Situation nichts brächten.

