"Gillamoos"-Reden

Klingbeil: Söder hat "den Buckel gemacht vor dem Aiwanger"

Beim politischen Frühschoppen auf dem Gillamoos-Volksfest in Niederbayern hat der Fall Aiwanger im Zentrum vieler Reden gestanden. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil warf dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder vor, er habe "den Buckel gemacht" vor dem Freie-Wähler-Chef. Beide seien spätestens seit diesem Wochenende keine Vorbilder mehr für junge Menschen, die in der Politik was erreichen wollten.

04.09.2023